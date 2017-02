Berlin (ots) - Die Bundesregierung will ein praktisches Problem bei der Zulassung von Elektrotaxis lösen. Geplant sei eine weitere Novelle der Mess- und Eichverordnung, berichtet der "Tagesspiegel am Sonntag". Bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung im November 2016 durften auch spezialisierte Dienstleister einen Streckenzähler und das Taxameter in Fahrzeuge einbauen und sie so zu Taxis umrüsten. Seit der Neuordnung des Eichrechts dürfen das nur noch die Autohersteller selbst, berichtet die Zeitung. Hintergrund war der Wunsch des Gesetzgebers, Manipulationen zu verhindern.



