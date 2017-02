Die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft (SPD), hält die Linkspartei nicht für koalitionswürdig. "Ich erinnere mich sehr gut an das Gespräch mit den Linken nach der Landtagswahl 2010", sagte Kraft der "Welt am Sonntag".

"Damals hat sich meine Einschätzung bestätigt, dass sie weder regierungswillig noch regierungsfähig waren, und die Einschätzung habe ich nach dem Blick in deren Wahlprogramm heute immer noch." Zwar will Kraft eine rot-rot-grüne Koalition für Nordrhein-Westfalen nicht gänzlich ausschließen, doch mache die Politik der Partei ein Bündnis unmöglich: "Schauen Sie sich das Programm der NRW-Linken an: Mehr Wolkenkuckucksheim geht nicht!", sagte Kraft der "Welt am Sonntag".