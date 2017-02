SailPoint, der Marktführer bei Identity-Governance, hat heute eineKooperation mit Microsoft angekündigt, mit der die Qualität des Microsoft Azure Active Directory erhöht werden soll. SailPoint wird den einzigartigen Diensten des Azure Active Directory für Zugangsverwaltung und Identitätsschutz Funktionen für Identity-Governance hinzufügen, darunter Zugangszertifikate, Zugriffsanfragen, Richtlinien zur Aufgabenteilung, Rollenverwaltung und Audit-Reporte. Durch die Kombination von Diensten kann der Bedarf moderner Unternehmen in anspruchsvollen Arbeitsbereichen wie Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen für Sicherheit und Identitätsmanagement erfüllt werden.

"Unternehmen mühen sich damit ab, wie sie der in ständigem Wandel begriffenen Sicherheitslandschaft am besten gerecht werden und gleichzeitig ihren Umkreis so ausweiten, dass Mitarbeiter, Vertragsfirmen und Partner weltweit zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Zugriff auf die richtigen Anwendungen und Daten haben", sagte Kevin Cunningham, Präsident und Gründer von SailPoint. "Unternehmen können Governance-basierten Zugriff auf alle ihre Anwendungen und Systeme vor Ort und in der Cloud jetzt mit der Kombination aus dem Microsoft Azure Active Directory und SailPoints integrierten Funktionen für Identity-Governance besser bereitstellen. Durch die Zusammenarbeit mit Microsoft bringen wir Tempo in die Fähigkeiten unserer gemeinsamen Kunden, den Nutzern nahtlosen Zugriff zu ermöglichen und gleichzeitig sicherzugehen, dass mit Identity-Governance die Sicherheitsanforderungen erfüllt werden."

Zusätzlich zur Regelung von Zugriffen in der heutigen hybriden IT-Landschaft können Unternehmen über diese Kooperation SailPoints Kapazitäten bei der Identity-Governance und den risikobasierten Identitätsschutz von Azure Active Directory und Enterprise Mobility Security auf mehr Plattformen und Anwendungen vor Ort und in der Cloud bringen.

"Sail Point hat seinen Einsatz bewiesen, Innovationen auf dem Markt voranzutreiben. Wir freuen uns sehr, dass wir beobachten können, wie SailPoint seine Kapazitäten bei der Identity-Governance für das Microsoft Azure Active Directory und unsere gemeinsamen Kunden nutzbar macht", sagte Alex Simons, Leiter Programmmanagement der Abteilung Identität bei Microsoft Corp.

SailPoint liefert marktführende Identity-Governance-Lösungen, die vor Ort und in der Cloud bereitgestellt werden. Um diese Lösungen in Aktion zu sehen, besuchen Sie SailPoint auf der RSA-Konferenz an Stand S2718.

SailPoint: The Power of Identity™

SailPoint, der unbestrittene Marktführer im Bereich Identity Governance, macht Unternehmenskunden auf der ganzen Welt die Power of Identity verfügbar. Die offene Identitätsplattform von SailPoint versetzt Unternehmen in die Lage, in neue Märkte einzudringen, ihre Belegschaft skaliert auszubauen, neue Technologien zu nutzen, schneller Innovation zu betreiben sowie auf globaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein sicher und zuversichtlich. Das Unternehmen hat sich auf dem Markt für Identity Governance als Pionier etabliert und bietet eine integrierte Palette von cloudbasierten Dienstleistungen, darunter Compliance-Kontrolle, Bereitstellung, Kennwortverwaltung, Single-Sign-on und Datenzugangskontrolle, die alle auf der Überzeugung aufbauen, dass Identity eine geschäftsunterstützende Funktion ist. SailPoint zählt die größten Unternehmen der Welt in so gut wie jeder Branche zu seinen Kunden, darunter: Acht der führenden Banken, vier der fünf führenden Anbieter im Gesundheitswesen, sechs der sieben führenden Sach- und Unfallversicherungsanbieter und fünf der führenden Pharmaunternehmen.

