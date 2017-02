Liebe Leser,

durch ein schwieriger gewordenes Einzelhandelsumfeld in ASICS wichtigsten Märkten ging der Umsatz in den ersten 9 Monaten um 7,2% zurück, was in erster Linie am internationalen Geschäft lag. Auf dem Heimatmarkt hielt sich der Rückgang mit 3,6% in Grenzen. Nur in Asien konnte ASICS den Umsatz deutlich steigern. Unterm Strich stieg der Gewinn um 22,9% auf 18,69 Mrd Yen. Mit Blick auf die Produkte wurden mehr Laufschuhe verkauft, während die Sportbekleidungen eher in den Regalen ...

