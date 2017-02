Der FC Schalke 04 hat am 20. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 2:0 gegen Hertha BSC gewonnen. Die Schalker kamen lange nicht gegen die Verteidigung der Berliner an und konnten sich zunächst kaum Chancen erarbeiten.

In der 41. Minute gelang Guido Burgstaller dann der erste Treffer für die Gastgeber. Nach der Pause drängten die Schalker auf einen weiteren Treffer, in der 61. Minute traf Leon Goretzka schließlich zum 2:0. Die Gäste aus Berlin konnten ihre Chancen hingegen nicht nutzen.