59 Prozent der Deutschen erwarten, dass Frank-Walter Steinmeier (SPD) ein guter Bundespräsident sein wird. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für "Bild am Sonntag".

19 Prozent glauben demnach nicht, dass Steinmeier ein guter Bundespräsident wird (weiß nicht, keine Angabe: 22 Prozent). Dass der Sieger fürs Schloss Bellevue schon vor der Wahl an diesem Sonntag feststeht, halten 59 Prozent für "unproblematisch", 32 Prozent halten es für "problematisch" (weiß nicht, keine Angabe: 8 Prozent). Bis zu seinem Amtsantritt am 18. März will Steinmeier nach Informationen der "Bild am Sonntag" ein paar Tage Urlaub mit seiner Tochter machen. Seine Frau arbeite bis dahin weiter als Verwaltungsrichterin in Berlin.

Als First Lady lasse sie sich dann beurlauben. Elke Büdenbender wolle sich laut BamS in Bellevue vor allem dem Thema Bildung und Aufstieg annehmen. Sie selbst machte Abitur und Jurastudium auf dem zweiten Bildungsweg. Zweimal hat sich das Ehepaar Steinmeier/Büdenbender bislang mit Amtsvorgänger Joachim Gauck und First Lady Daniela Schadt getroffen.