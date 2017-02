Wenn in der Schweiz der Name Tito Tettamanti fällt, werden oft ehrfürchtige Blicke getauscht. Der 86-Jährige gehört wohl zu den ersten aktivistischen Anlegern bei den Eidgenossen. Er attackierte Firmen wie die Industriekonzerne Sulzer, Saurer und Rieter und legte sich mit dem Finanzestablishment an. Neben Engagements bei Verlagen ist er heute...

Den vollständigen Artikel lesen ...