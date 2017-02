In einer Pressemitteilung gab das Unternehmen bekannt ein Schuldscheindarlehen über 33 Mio. Euro mit einem führenden deutschen Kreditinstitut vereinbart zu haben. Das Schuldscheindarlehen soll im März 2021 auslaufen, zudem belaufe sich der Zinssatz auf 4,75 Prozent über dem 3-Monats EURIBOR, so die Mitteilung. Wie in der Meldung dargestellt ist die Vereinbarung Teil der angestrebten Refinanzierung ...

