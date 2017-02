Das österreichische Bauunternehmen gab bekannt eine 125 Mio. Euro Hybridanleihe am Kapitalmarkt platziert zu haben (WKN: A19CTJ). Wie vom Emittenten berichtet wurde die Anleihe bei nationalen und internationalen Investoren platziert und sei deutlich überzeichnet gewesen. Daraufhin habe das Unternehmen den Kupon am unteren Ende des Preisbandes bei 5,5 Prozent per anno festgelegt, so Porr. Das ...

