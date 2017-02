Unruhig sind die Bewegungen an den Märkten. Schaut man auf den DAX, kam dieser in der letzten Woche wieder nur um wenige Punkte voran. Was nun? Lesen Sie in dieser Ausgabe zudem die aktuellen Analysen zum DAX, MDAX, RWE, Daimler, Commerzbank, Vonovia und Silber.

der DAX schloss zum Ende der 6. Kalenderwoche bei 11667 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 11651 Punkten stieg der Index in der Woche vom 6. bis 10. Februar um 16 Zähler oder um 0,1 Prozent. An den Aktienmärkten drängten sich die Unternehmen in den Vordergrund, da die Bilanzzahlensaison läuft und in der letzten Woche einen Höhepunkt erreichte. Freud und Leid lagen eng zusammen. Zudem stehen die Finanzmärkte auch drei Monate nach der Wahl fast täglich unter dem Einfluss eines unberechenbaren US-Präsidenten, der mit seiner Politik vielen bewusst vor den Kopf stößt. Entsprechend unruhig sind auch die Bewegungen an den Märkten.

Der DAX befinde sich weiter im Short-Modus, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag. Das gelte trotz der zuletzt gesehenen Korrektur nach oben, bis der Bereich von 11750 Punkten nicht nachhaltig übertroffen werde. ...

