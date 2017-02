Anders als beim Gold hat der Machtwechsel in den USA die Industriemetalle nicht beeinflusst. Sie orientieren sich am erhofften Wirtschaftswachstum. Bei den Industriemetallen ist preislich besonders Nickel volatil. Nickel findet vor allem in der Edelstahlindustrie Verwendung. Eine Unterversorgung existiert auf dem Zinnmarkt. Auch beim Kupfer wird in absehbarer Zeit ein Angebotsdefizit erwartet. ...

