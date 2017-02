Die griechische Schuldenkrise schwelt weiter. Doch im Streit um Reformen der Wirtschaft kommen EU und Griechenland bislang nicht zusammen. Nun ermahnt Währungskommissar Dombrovskis die Griechen.

Die EU-Kommission will den Streit über den weiteren Spar- und Reformkurs Griechenlands so schnell wie möglich beilegen. "Jetzt ist nicht die Zeit, um die Uhren Richtung finanzieller Instabilität zurückzudrehen", sagte der für Wirtschaft und Währung zuständige EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis der "Welt am Sonntag". Mit den Reformen solle die ...

