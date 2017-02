Die Regierung in Athen braucht im Sommer Geld. Kredite erhält sie aber nur, wenn die Gläubiger mit der Umsetzung vereinbarter Reformen zufrieden sind. Aktuell sind sich Euro-Länder und IWF uneins.

Im Gezerre um Griechenlands Reformen wächst die Angst vor einer Zuspitzung der Schuldenkrise. Die EU-Kommission warnte am Wochenende vor Verzögerungen, die dem gesamten Euro-Raum schaden könnten. Zugleich signalisierte sie Zweifel, ob die von Deutschland geforderte Beteiligung des Internationalen Währungsfonds am griechischen Hilfsprogramm weiter sinnvoll ist. "Es steht auf wackeligen Füßen in dem Sinne, dass wir nicht richtig sehen, wie der Internationale Währungsfonds dieses Problem bewerkstelligen könnte", sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Deutschlandfunk.

Sein Stellvertreter Valdis Dombrovskis mahnte zur Eile. "Jetzt ist nicht die Zeit, um die Uhren Richtung finanzieller Instabilität zurückzudrehen", sagte er der "Welt am Sonntag".

Zurzeit läuft das dritte Hilfsprogramm mit einem Umfang bis zu 86 Milliarden Euro. Die Regierung in Athen braucht im Sommer Geld, wenn sie Schulden von 7,2 Milliarden Euro zurückzahlen muss. Neue Kredite erhält sie aber nur, wenn die Gläubiger mit der Umsetzung vereinbarter Reformen zufrieden sind. Dazu gibt es eine Prüfung. Deren Abschluss habe höchste Priorität, betonte Dombrovskis.

