Die Champions-League-Saison 2016/17 startet durch - mit dem Achtelfinale geht es für die 16 verbliebenen Klubs in die Ko.-Phase. Dazu gehören auch die Münchener Bayern, die am Mittwoch, 15. Februar 2017, gegen das Londoner Topteam Arsenal FC antreten müssen. Das ZDF überträgt das Hinspiel live aus der Allianz-Arena in München. Moderator Oliver Welke und Experte Oliver Kahn begrüßen die ZDF-Zuschauer um 20.25 Uhr, Reporter Oliver Schmidt übernimmt pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr.



Der Bundesliga-Tabellenführer hatte sich in der Gruppenphase der Königsklasse als Zweiter der Gruppe D für das Achtelfinale qualifiziert, Arsenal geht als Sieger der Gruppe A in die Ko.-Runde. Die "Gunners" von Manager Arsène Wenger stehen derzeit auf Tabellenplatz vier in der Premier League.



Im Anschluss an die Live-Übertragung aus München berichtet das ZDF in Zusammenfassungen von weiteren Begegnungen des Achtelfinal-Spieltages: Benfica Lissabon - Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain - FC Barcelona (beide von Dienstag) sowie Real Madrid - SSC Neapel.



Bereits ab 19.20 Uhr, direkt im Anschluss an die ZDF-"heute"-Nachrichten, stimmen Oliver Welke und Oliver Kahn im "UEFA Champion League Magazin" auf die Begegnung des Tages ein. Unter anderem steht eine Zusammenfassung des Spiels der Dortmunder vom Vortag auf dem Programm.



Begleitend zur Live-Übertragung bietet zdfsport.de wieder ein umfangreiches Second-Screen-Angebot zur Champions League.



