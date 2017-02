Der Hamburger Flughafen ist seit Sonntagmittag komplett gesperrt. Grund sei eine starke Geruchsbelästigung, zahlreiche Reisende hätten über Augenbrennen und Reizhusten geklagt.

Am Hamburger Flughafen sind am Sonntag durch den Austritt eines zunächst unbekannten Stoffes mindestens 33 Menschen verletzt worden. Die Plaza am Airport wurde gesperrt, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete, ...

