Geert Wilders könnte als großer Gewinner aus den niederländischen Parlamentswahlen hervorgehen. In einem TV-Interview vergleicht er den Koran nun mit "Mein Kampf" und nennt Moscheen "Nazi-Tempel".

Am Anfang war die Stimmung noch entspannt. Es habe im Vorfeld keine Absprachen gegeben, bestätigten Wilders, Chef rechtspopulistischen Freiheitspartei PVV, und der Journalist Rick Nieman einhellig. Was eigentlich als üblich gelten sollte, wurde hier betont: Immerhin, war ein besonders Interview, das der öffentliche Sender npo am Sonntagmorgen führte. Es war das erste Mal, dass Wilders sich in einem ausführlichen Fernsehinterview äußerte.

Und das wird mit Spannung erwartet. Wilders dominiert seit Wochen die Debatte vor den Parlamentswahlen in den Niederlanden am 15. März. Seine Partei, die scharf gegen den Islam argumentiert, führt in den Umfrage klar.

Im Interview verstärkte Wilders seine Kritik am Islam noch einmal. Der Islamismus sei "womöglich noch gefährlicher" als die Nazi-Ideologie, sagte Wilders. Er verglich den Koran mit Hitlers "Mein Kampf", das als ideologisches Grundwerk des Nazi-Terrors gilt. In ihrem Wahlprogramm fordert de PVV ein Koran-Verbot und die Schließung von Moscheen.

Wilders verwies darauf, dass auch "Mein Kampf" in den Niederlanden verboten sei - mit Ausnahme für den wissenschaftlichen Gebrauch. Es gehe dabei um eine entsetzliche Ideologie voller Hass und Antisemitismus, sagte er. Aber der Koran sei voll von noch mehr Antisemitismus und voller Aufrufe zur Gewalt. "Wenn wir ‚Mein Kampf' verbiete, müssen wir das auch mit dem Koran tun."

Auf die mehrfache Nachfrage Niemans, wie die PVV ein Koran-Verbot umsetzen wolle, zeigte Wilders sich allerdings zurückhaltend. "Wir holen den Koran nicht aus den Häusern. Aber wir sorgen dafür, dass er nicht verkauft werden darf." Er wissen natürlich, dass man den Text auch im Internet hochladen könne. Daher sei das Verbot zum Teil auch symbolisch gemeint.

"Keine Einwanderer mehr"

Die Wahl in den Niederlanden gilt als richtungsweisend dafür, wie weit Europa dieses Jahr nach rechts rücken könnte. In Frankreich, wo die erste Runde der Präsidentenwahl im April stattfindet, gilt Marine Le Pen, die Chefin des rechtsextremen Front National (FN), als aussichtsreiche Kandidatin. Ihr werden sogar ernsthafte Chancen auf die Präsidentschaft eingeräumt, auch weil der Konservative François Fillon, der bis vor kurzem als Favorit galt, zusehends unter Druck gerät. Fillon ist durch die Affäre um die Beschäftigung seiner Frau im Parlament angeschlagen.

In Deutschland wiederum dürfte die AfD bei der Bundestagswahl im September weitaus mehr Stimmen einsammeln als vor vier Jahren und in den Bundestag einziehen. In etlichen Länderparlamenten ist die Partei ...

