BERLIN (dpa-AFX) - Am neuen Hauptstadtflughafen gibt es möglicherweise Überlegungen für eine Inbetriebnahme am 30. Juni 2018. Die Flughafengesellschaft habe bei der Objektüberwachung ein Angebot angefordert und dabei dieses Datum als Ziel genannt, berichtet die "Bild am Sonntag". Demnach geht aus "internen Dokumenten" hervor, dass der Bereichsleiter Bauüberwachung des Flughafens, Ulrich Schröck, in der vergangenen Woche den Termin mündlich genannt habe. Die betroffenen Firmen seien aber skeptisch. Ein Flughafensprecher wollte sich am Sonntag zunächst nicht zu dem Bericht äußern.

Die Flughafengsellschaft wird nach dem Willen des Aufsichtsrats im Frühjahr einen detaillierten Zeitplan zur Inbetriebnahme vorlegen. Das Ziel einer Eröffnung noch in diesem Jahr hatten die Verantwortlichen vor einigen Wochen wegen Technikproblemen im Terminal aufgegeben./bf/DP/he

