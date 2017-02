Rückblick: Nach äußerst positiven Zahlen des chinesischen Internetriesen Alibaba Group (ISIN: US01609W1027) gab es für die Kurse in den letzten Tagen kein Halten mehr. Der Trendwechsel in der Aktie, welcher sich bereits den gesamten Januar über abgezeichnet hat, setzte sich somit weiter fort. Es scheint ganz so, als würden einige der großen chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...