Bereits zum Jahresbeginn sagte Kim Jong Un, dass Interkontinentalraketen-Tests bald starten könnten. Nun meldet Südkorea einen solchen Test. Verschiedene Länder zeigen sich empört, aber auch besorgt.

Nordkorea hat erneut eine ballistische Rakete erprobt. Das Geschoss sei am Sonntagmorgen von der Gegend um Banghyon in der Provinz Nord-Pyongan abgefeuert worden, rund 500 Kilometer weit Richtung Japanisches Meer geflogen und dort niedergegangen, teilte der südkoreanische Generalstab in Seoul mit. Das US-Militär erklärte, es habe sich nicht um eine Interkontinentalrakete gehandelt. Nordkorea bestätigte die Aktion zunächst nicht. Nachbarstaaten kritisierten den Test.

Nordkorea hatte 2016 zwei Nukleartests ausgeführt und eine Reihe von Raketen gestartet, was ihm vom UN-Sicherheitsrat untersagt worden ist. In seiner Neujahrsansprache 2017 erklärte Machthaber Kim Jong Un, dass sein Land in der finalen Phase für den Test einer Interkontinentalrakete angelangt sei.

Das strategische US-Kommando erklärte aber, bei der am Sonntag gestarteten Rakete handele es sich nicht um einen solchen Typ, sondern um eine Waffe mit mittlerer Reichweite. Sie sei zwischen Korea und Japan ...

