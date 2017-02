Wieder einmal erfindet sich Bilfinger neu. Nun soll Tom Blades das Unternehmen auf Vordermann bringen: Bald stellt er seine neue Strategie vor - und die muss den Finanzmarkt überzeugen.

Nach dem Verkauf des Tafelsilbers, einem Rekordverlust 2015 und zahlreichen Führungswechseln will Bilfinger-Chef Tom Blades den Industriedienstleister neu aufstellen. Seine Strategie samt detailliertem Umsetzungsplan soll wieder mehr Ruhe in den kriselnden Industriedienstleister bringen. Mit dem Abschied vom Baugeschäft und dem Verkauf der Immobiliendienstleistungen hatte der Traditionskonzern zuletzt einen scharfen Wandel vollzogen.

Den Finanzmarkt und die eigenen Mitarbeiter muss Blades mit der neuen Strategie überzeugen. Die Einschnitte bei Bilfinger waren zuletzt gewaltig. Die Zahl der Mitarbeiter schrumpfte von 57 500 im Jahr 2014 - allerdings noch in der alten Konzernform - auf zuletzt rund 38 400. Eine klare und dauerhafte Strategie zeichnete sich angesichts von zahlreichen Chefwechseln längere Zeit nicht wirklich ab. Viele Mitarbeiter waren nach dem Stellenabbau der vergangenen Jahre und den Strategieschwenks tief verunsichert. Blades muss nun Vertrauen zurückgewinnen.

Zuletzt hatte der ehemalige Linde-Manager Einschnitte in der Konzernzentrale in Mannheim angekündigt. Dort solle die Zahl der Mitarbeiter von zuletzt 280 auf 220 sinken, kündigte er Ende Dezember in einem Interview mit dem "Mannheimer Morgen" an. Durch Spartenverkäufe sei Bilfinger deutlich geschrumpft. Derzeit gehe es weniger um Wachstum, sondern um die Stabilisierung des Konzerns, erklärte er.

