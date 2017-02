Ein neuer Termin für die Eröffnung des Berliner Flughafens steht fest: 30. Juni 2018. Firmen, die das Projekt betreuen, sind aber skeptisch, ohne abgeschlossene Planung die Eröffnung zu garantieren.

Zur Abwechslung könnte am neuen Hauptstadtflughafen mal etwas schneller gehen als gedacht. In schon fertiggestellten Teilen des Terminals kann der Probebetrieb möglicherweise beginnen, bevor das gesamte Abfertigungsgebäude fertig ist. Wie die zuständige Baubehörde der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, laufen dazu Abstimmungen mit der Flughafengesellschaft.

Auf der Baustelle gibt es dabei möglicherweise Überlegungen für eine Inbetriebnahme am 30. Juni 2018. Die Flughafengesellschaft habe bei der Objektüberwachung ein Angebot angefordert und dabei dieses Datum als Ziel genannt, berichtet die "Bild am Sonntag". Der Flughafen lehnte am Sonntag eine Stellungnahme zu internen Dokumenten ab.

"Alle Beteiligten ...

