Laut neuer Gutachten können die Vorstände für die Skandale nicht belangt werden. Aber das liefere noch keinen aussagefähigen Zwischenstand, berichten Medien.

Spätestens zur Hauptversammlung am 18. Mai werden die Aktionäre der Deutschen Bank erfahren, ob frühere Topmanager des Geldhauses für Skandale des Instituts in der Vergangenheit finanziell belangt werden können. Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" deuten erste Ergebnisse von Rechtsgutachten darauf hin, dass die Ex-Vorstandschefs Josef Ackermann, Anshu Jain und Jürgen Fitschen entlastet werden. Demnach müssen sie sich allenfalls organisatorisches Verschulden ankreiden lassen. Es gebe aber keine Anhaltspunkte für persönliche Verfehlungen, berichtet das Blatt unter Berufung auf einen Insider. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...