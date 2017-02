Die Europäische Zentralbank könnte ihren Zinsausblick laut ihres Direktors Yves Mersch bald ändern und die Option auf noch niedrigere Sätze kippen.

Die Kapitalmärkte haben sich daran gewöhnt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen immer weiter senkt. Doch der Tiefpunkt könnte inzwischen erreicht sein, deutete EZB-Direktor Yves Mersch am Freitag in einer Rede in Hamburg an. Viele Ökonomen fordern, dass die Notenbank die Märkte vorsichtig auf eine Wende in der Geldpolitik vorbereiten müsse, um Unruhe zu vermeiden.

Ähnlich äußerte sich Mersch. Notwendige graduelle Anpassungen in der Kommunikation dürften nicht verschleppt werden, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams ...

