Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die Befreiung der IS-Hochburg Rakka zum Ziel des türkischen Militäreinsatzes in Syrien erklärt. Doch das Vorrücken der Truppen stört die Führung in Damaskus.

Die Türkei hat nach Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan bei ihrem Einsatz in Syrien die Befreiung der IS-Hochburg Rakka zum Endziel. "Das ultimative Ziel ist die Säuberung der 5000 Quadratkilometern großen Region", sagte Erdogan am Sonntag in Istanbul. Die türkischen Streitkräfte hätten nicht vor, in Syrien zu bleiben, wenn es in dem Gebiet keine Kämpfer ...

