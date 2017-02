Essen (ots) - Es wäre naiv zu glauben, bei der Bundestagswahl gehe es allein um den fairen Wettstreit für das beste politische Programm. Denn natürlich spielen auch die Spitzenkandidaten eine entscheidende Rolle - mit ihren Stärken und Schwächen. Und natürlich analysieren sowohl Union als auch SPD die Schwachstellen des jeweiligen Gegenkandidaten, um Angriffspunkte zu finden. So gehen auch Konzerne oder Bundesliga-Vereine vor, die sich dem Wettbewerb stellen müssen.



Soweit sich diese Schwachstellen-Analyse auf politische Themen bezieht, ist das Vorgehen durchaus legitim. Völlig anders sieht das aus, wenn es ins Persönliche geht. Wohin es führt, wenn der politische Gegner Gerüchte aus dem Privatleben streut und Rufmord betreibt, das haben die staatserschütternde Barschel-Affäre in den 80er-Jahren gezeigt und jüngst die Schmutzkampagne von Trump.



Angesichts der guten Umfragewerte für Martin Schulz liegen bei der Union die Nerven offenbar blank. CDU-Chefin Angela Merkel sollte ein Machtwort sprechen, um eine Schlammschlacht zwischen den Noch-Koalitionären von vornherein zu unterbinden. Die Hetze der Ultrarechten wird abstoßend genug.



