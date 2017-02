Erneut haben Zehntausende Menschen in Rumänien für einen Rücktritt der Mitte-links-Regierung demonstriert. Es war der 13. Abend in Folge, an dem die Regierungskritiker in Massen auf die Straßen gingen.

Mit einem Lichtermeer in den Farben der Flagge Rumäniens haben Zehntausende am Sonntagabend in der Hauptstadt Bukarest gegen die Regierung protestiert. Die Demonstranten hielten Papierbögen ...

