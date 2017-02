Von der knappen Angebotssituation in weiten Teilen des Gemüsesortiments profitiert nach wie vor Chinakohl. Mit der starken Präsenz in den Werbeaktionen des Lebensmitteleinzelhandels greifen die Verbraucher durchaus zu dem salatähnlichen Kohl. In der 6. Kalenderwoche wirbt der Einzelhandel insgesamt 9-mal mit Chinakohl. Bildquelle: Shutterstock.com Die Endverkaufspreise liegen in...

Den vollständigen Artikel lesen ...