In Leuven wurden am Donnerstag, dem 9. Februar, erstmals die "Food Waste Awards" verliehen. Die REO Veiling (Auktion) ging mit dem Preis in der Kategorie der Lebensmittelunternehmen nach Hause. Die "Food Waste Awards" wurden für ganz Flandern von FSE Network in Zusammenarbeit mit OVAM und Komosie organisiert. Foto REO Der begehrte Preis zeigt die Anerkennung...

