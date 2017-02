Der Winter hat den österreichischen Erdäpfelmarkt weiter fest in Griff. Tief winterliche Temperaturen und teils schwierige Fahrverhältnisse führten in der letzten Woche regional noch zu Beeinträchtigungen bei den Anlieferungen. Die Händler haben aber reichlich Ware auf Vorrat, sodass kein Versorgungsengpass kurz- und mittelfristig zu befürchten wäre, so das...

