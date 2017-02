Im Jahr 2016 hat Transitex Büros in zwei weiteren europäischen Ländern eröffnet und informiert die Fachbesucher darüber auf der Fruit Logistica 2017. Die Büroeröffnungen in Schweden und in Litauen markieren den Einstieg in die nördlichen Märkte. Transitex ist ein Logistik-Dienstleister, dessen Hauptkompetenz auf dem Gebiet der Logistik des Transports...

Den vollständigen Artikel lesen ...