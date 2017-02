Äusserungen von Politikern über hohe Preise in den USA sowie die Wahl Donald Trumps führten 2016 zu einer Neubewertung der Pharmabranche. Die längerfristigen Perspektiven sind mit einigen Fragezeichen behaftet.

Die Pharmabranche zählte lange Zeit zu den Lieblingen der Anleger. Seit vergangenem Jahr hat der Wind gedreht. Äusserungen vonseiten diverser Politiker, die sich negativ über die hohen Medikamentenpreise im wichtigsten Markt USA äusserten, eine weltweit eher schwächliche Konjunkturerholung, die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit sowie die überraschende Wahl Donald Trumps zum neuen Präsidenten der USA belasteten den Sektor. Er zählte 2016 zu den Verlierern an der Börse, wie die Performancetabelle der Branchen des amerikanischen S&P 500 Index zeigt. - Der US-Markt ist global gesehen der mit Abstand wichtigste. - Kein Wunder bekundeten pharmalastige Aktienindizes wie diejenigen der Schweiz ebenfalls Mühe. Sowohl der Swiss Performance Index als auch der Swiss Markt Index litten unter der Kursschwäche ihrer beiden Zugpferde Novartis und Roche, zumal mit Nestlé auch der dritte gewichtige Titel eine Durststrecke verzeichnete.

Es stellt sich die Frage, ob es sich bei der vergangenen Korrektur lediglich um eine Delle im Aufwärtstrend handelt oder um einen Trendbruch. Letzteres scheint wohl die wahrscheinlichere Deutung der jüngsten Ereignisse. Allerdings gibt es auch in Zukunft durchaus Potenzial bei ausgewählten Werten, zumal die renommierten Experten von EvaluatePharma für die verschreibungspflichtigen globalen Verkäufe bis 2022 Wachstumsraten von gut 6% prognostizieren. Auf Therapieebene bleibt Onkologie (Medikamente zur Krebsbehandlung) «the place to be», mit prognostizierten Wachstumsarten bis 2022 von rund 13%. Selbst für das gegenwärtig umsatzschwächste Therapiegebiet, die antiviralen Mittel, wird mit gehaltenen Verkäufen gerechnet.

Risikofaktoren

Vorerst dürfte die geplante Zurücknahme von Obamacare durch den republikanisch beherrschten Kongress in den USA für Unsicherheit sorgen. Wie das Ganze vonstattengehen soll und was an deren Stelle treten wird, ist momentan mehr als ungewiss. Vor diesem Hintergrund dürfte es die Branche schwerhaben, bei den Anlegern zu punkten. Daneben gibt es Fragezeichen hinsichtlich der Wachstumsschätzungen. So räumt EvaluatePharma ein, dass ihre Prognosen stark davon abhängen, wie hoch die Fülle neuer Produkte ausfällt. Für 2016 wurden im Vergleich zum Rekordjahr 2015 beispielsweise deutlich weniger neue Medikamente von den Aufsichtsbehörden gebilligt. Sollte der Trend anhalten, würden sich die bis 2022 geschätzten Forschungs- & Entwicklungsausgaben von knapp 3% renditesenkend auswirken. Big Pharma (klassische Pharmakonzerne) wird ferner zunehmend konkurrenziert durch die Biotechnologiekonzerne. Ihre führenden Vertreter Gilead, Amgen, Biogen und Celgene haben sich in den Umsatzranglisten sukzessive nach oben gearbeitet. Schiffbruch erlitten in jüngster Zeit Konzerne, die auf aggressive kreditfinanzierte Expansion einerseits und Preiserhöhungen für ältere Medikamente andererseits bauten. Die Kursentwicklung von Valeant oder Mylan sprechen diesbezüglich eine klare Sprache. Sie zeigen auf, dass die Festsetzung der Preise verstärkt politischem Druck ausgesetzt ist.

