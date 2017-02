Um den hessischen Generika-Hersteller Stada zeichnet sich möglicherweise ein Wettbieten ab. Zwei Bieter hätten Interesse an einer Übernahme von Stada geäußert, eine davon sei der britische Finanzinvestor Cinven, erklärte der Pharmakonzern am Sonntagabend in Bad Vilbel bei Frankfurt und reagierte damit auf einen Bericht der "Financial Times".

