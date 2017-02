Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ESM - Vor zwei Wochen hatte Eurogruppen-Präsident Jeroen Dijsselbloem den Finanzministern der Währungsunion eine Frist gesetzt. Bis Freitagnacht hätten sie Zeit gehabt, einen Kandidaten vorzuschlagen. Wie aus EU-Kreisen am Wochenende verlautete, hat sich aber niemand gemeldet. Es gebe auch kein Land, das um eine Fristverlängerung gebeten habe. Damit ist der Weg für Klaus Regling frei. Der Chef des Euro-Krisenfonds ESM darf wohl weitermachen. Wenn alles klappt, dürften sich die Euro-Finanzminister bei ihrem nächsten Treffen am 20. Februar in Brüssel für eine zweite Amtszeit des Deutschen aussprechen. (SZ S. 20)

VERSICHERER - Deutsche Versicherungsunternehmen prüfen die Auslagerung von Policen, weil sie ihnen zu teuer werden. Der Kauf des Basler-Bestandes durch die Frankfurter Leben könnte nur der Anfang sein. "Wir rechnen in diesem Jahr mit einem erneuten Höhepunkt im Run-off-Geschäft", sagt Arndt Gossmann, Vorsitzender des Run-off-Spezialisten Darag, voraus. (Handelsblatt S. 30)

ITALIEN - Italien laufen die Investoren davon. Die Schulden drücken. Jetzt straft auch die letzte große Ratingagentur das Land ab - es könnte bald zum Problemfall in Europa werden. (SZ S. 17)

STEUERN - Offenbar steuert die SPD auf einen Steuer-Wahlkampf zu - obwohl ihr Kanzlerkandidat Martin Schulz Steuersenkungen eine Absage erteilt hatte. Mit Investitionen in Schulen, Internet und medizinische Versorgung gebe man den Menschen mehr zurück "als den ein oder anderen Euro auf dem Konto", hatte er nach seiner Nominierung gesagt. Nun aber teilte SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel mit, dass die Sozialdemokraten sehr wohl an einem Steuersenkungskonzept bastelten. "Wir arbeiten daran, die unteren und mittleren Gehaltsgruppen bei der Einkommensteuer zu entlasten", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. (FAZ S. 15)

FLÜCHTLINGE - Der Internet-Unternehmer Ralph Dommermuth (United Internet, GMX, web.de) mahnt die deutsche Wirtschaft zu mehr Engagement in der Flüchtlingsfrage: "Es tut uns allen gut, wenn wir uns nicht abschotten und bereit sind, unseren Wohlstand ein Stück weit zu teilen", sagte er im Interview mit dem Handelsblatt. Vor einem Jahr startete er mit anderen die Initiative "Wir zusammen", an der sich mittlerweile 170 Firmen beteiligen - eine eher ernüchternde Bilanz, auch wenn Dommermuth sich über "immerhin 170 konkrete Versprechen der Führungsspitzen zumeist recht großer Unternehmen" freut. Generell sieht er Defizite, wenn es darum geht, dass sich Topmanager und Unternehmer in gesellschaftliche Debatten einschalten, obwohl sich die "Zeiten gerade ändern. Wir werden zukünftig alle wesentlich aktiver für das einstehen müssen, woran wir glauben. Aktuell tun Manager das sicher zu selten. Wir sind noch unter unseren Möglichkeiten." (Handelsblatt S. 18)

BUNDESWEHR - Cyber-Verteidigungsexperte Klaus Hardy Mühleck verlangt klarere Gesetze. Die Bundeswehr sollte bei der Verfolgung von Hackerangriffen aus dem Ausland die Server dort ausschalten dürfen. Bisher ist in solchen Fällen die Rechtsgrundlage unklar. "Wenn wir feststellen, der Angriff auf uns kommt aus einem anderen Land, dann sollten wir beispielsweise Server ausschalten können von denen die Angriffe ausgehen", sagte er dem Handelsblatt. "Nicht immer ist sofort klar, woher ein Angriff kommt, und wer mit welchen Befugnissen reagieren kann", bedauert er. Für die Modernisierung ihrer IT baut die Bundeswehr Stellen auf: 1.000 IT-Soldaten und 850 IT-Administratoren werden derzeit gesucht. (Handelsblatt S. 14)

HYPOTHEKENDARLEHEN - Wieder einmal ist ein Großteil von Hypothekendarlehen in Deutschland gespickt mit fehlerhaften Widerrufsklauseln. Betroffen sind diesmal jüngere Darlehensverträge, die ab 11. Juni 2010 geschlossen wurden. Finden Kunden formale Schnitzer, können sie den Kredit, das Forward-Darlehen oder die Vorfälligkeitsentschädigung für nichtig erklären. (Welt S. 13)

STAHL - Entgegen Versprechen der Regierung in Peking haben chinesische Stahlfirmen ihre Überkapazitäten im vergangenen Jahr ausgeweitet. "Die Tatsache, dass die chinesische Rohstahlproduktion 2016 gestiegen ist, spiegelt wider, dass die Konsolidierung der chinesischen Stahlindustrie nur sehr zögerlich vorankommt", sagte Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident Wirtschaftsvereinigung Stahl dem Handelsblatt. Der Überschuss an vorhandenen Kapazitäten im Stahlsektor sei im vergangenen Jahr um 36,5 Millionen Tonnen gestiegen, ging auch aus einer Studie der Umweltschutzorganisation Greenpeace hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. (Handelsblatt S. 20)

GEHÄLTER - Der Vorstandsvorsitzende des Modekonzerns Hugo Boss, Mark Langer, wünscht sich höhere Gehälter für Textilarbeiter in ausländischen Zulieferbetrieben. "Es gibt Orte, da wäre es mitunter schön, wenn da bessere Löhne gezahlt würden. Aber das liegt nicht allein in unserer Hand", sagte Langer der "Süddeutschen Zeitung". Der Bekleidungskonzern aus dem schwäbischen Metzingen hat eigene Werke etwa in der Türkei, lässt seine Ware jedoch auch bei externen Betrieben in Südostasien und Osteuropa fertigen. (Süddeutsche Zeitung)

EURO - Zwei französische Präsidentschaftskandidaten reagieren auf Sorgen um den Euro angesichts eines hypothetischen Wahlsieges der rechtsextremen Marine Le Pen. "Wir müssen die Drohung ernst nehmen, denn überall in Europa schreiten die Parteien der Lüge und des Nationalismus voran," sagt der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron dem Handelsblatt. Den steigenden Risikoaufschlag auf französische Anleihen erklärt er so: "Eine Überreaktion, die Märkte hatten den Brexit und den Sieg von Trump nicht kommen sehen, jetzt wollen sie schneller sein als das nächste Beben." Aber Macron ist sich sicher: "Marine Le Pen gewinnt diese Wahl nicht, Frankreich scheidet nicht aus dem Euro aus, weil die Franzosen das nicht wollen." (Handelsblatt S. 4)

