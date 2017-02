Osnabrück (ots) - Deutsche Reeder schwenken um auf Dienstleistung



VDR-Geschäftsführer Nagel: Weg vom Eigentum, hin zum Management für Schiffe ausländischer Reedereien



Osnabrück. Deutsche Reedereien schwenken wegen der Schifffahrtskrise aufs Dienstleistungsgeschäft für andere Reedereien um. Dem Verband Deutscher Reeder (VDR) zufolge richten viele Reedereien derzeit ihr Geschäftsmodell neu aus. Der Geschäftsführer im VDR-Präsidium, Ralf Nagel, sagte im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag): "Das kann konkret bedeuten: weg vom Eigentum an den Schiffen, hin zum Management für Schiffe anderer Unternehmen - auch aus dem Ausland." Solche Managementdienstleistungen zählten zu den Kernkompetenzen deutscher Reeder.



Der Branchenvertreter sagte: "Bereederung 'made in Germany' ist ein Qualitätsmerkmal, mit dem deutsche Schifffahrtsunternehmen punkten können." Deutschland müsse sein maritimes Know-how als Standortvorteil bewahren. Um die Chancen der Digitalisierung für die Schifffahrt zu nutzen, bedürfe es aber einer engen Kooperation von Forschung, Entwicklung, Reedereien und Start-ups.



Die deutsche Handelsflotte ist dem VDR zufolge in den vergangenen fünf Jahren um ein Viertel, um 1000 Schiffe, geschrumpft. Eine harte US-Handelspolitik unter dem neuen Präsidenten Donald Trump könnte die Krise der Branche nach Nagels Einschätzung weiter verschärfen: "Mehr Protektionismus, etwa der USA, könnte den internationalen Warentransport negativ beeinflussen", sagte der VDR-Geschäftsführer.



