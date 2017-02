"America First" hat Donald Trump befohlen und am Aktienmarkt wirkt das Versprechen schon. Die Hoffnung auf erfolgreiche Trumponomics kombiniert mit einem starken Arbeitsmarkt treibt die Investoren Richtung USA. Der Dax ist 2017 bisher "only second", während die US Börsen neue Rekorde feiern. Dabei wäre der DAX reif für einen Test der 12.000 oder seines Rekordhochs. ...

