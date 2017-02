The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0350030455 EBM NETZ AG 17-22 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DK0EVT0 DEKA STUFENZINS ANL 17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0J864 DEKA FESTZINS ANL 17/34 BD00 BON EUR N

CA XFRA ES0000101818 COMUNIDAD MADRID 17-27 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013238045 KLEPIERRE 17/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US05565QDJ40 BP CAP.MKTS 17/18 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US359694AB24 H.B. FULLER 2027 BD00 BON USD N

CA XFRA US912796KF54 US TREASURY BILL 08/17/17 BD00 BON USD N

CA XFRA USU7049LAA62 PEABODY SEC.FIN. 17/22 BD00 BON USD N

CA XFRA USU7049LAB46 PEABODY SEC.FIN. 17/25 BD00 BON USD N

CA XFRA US949746SP73 WELLS FARGO 2022 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1563481479 MERC.BONDCO 17/21 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1565437057 FUT.LAND DEV.HLDGS 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1566126345 EIB EUR.INV.BK 17/27ZOMTN BD01 BON TRY N

CA XFRA XS1566149636 B.N.G. 17/19 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1566179039 NIGERIA, BUND. 17/32 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1566184385 INTL FIN. CORP. 17/29 ZO BD01 BON TRY N

CA XFRA XS1566187214 BP CAP.MKTS 17/25 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1566190945 LETTLAND 17/47 MTN BD01 BON EUR N

CA 57TA XFRA XS1566992415 EIKA BOLIGKRED. 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA SGLN XFRA DE000A2E41L9 SGL CARBON SE O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA QNEI XFRA IE00BD3GLV34 QNB GL.F.-QNB ZY.IN.IDLIN EQ00 EQU EUR Y

CA TC2A XFRA KYG8701T1388 TCL MULTI.TEC.HLDGS HD 1 EQ00 EQU EUR N

CA VQKB XFRA US75971T3014 RENESOLA LTD ADR 10 EQ00 EQU EUR N