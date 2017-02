The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT EF8E XEUB EU000A1G0DL7 EFSF 13.02.2043 1,7% AGEN BON EUR Y

CT 0RBE XEUB XS1564325550 RENTEN 15.07.2024 0,25% AGEN BON EUR Y

CT BD43 XEUB DE0001137628 BUBILL 16.08.2017 BILL BON EUR Y

CT VO4C XEUB AT0000A1TSL7 VHAG 31.05.2021 0,01% ECOV BON EUR Y

CT S83A XEUB XS1565074744 SVEGNO 14.02.2024 0,375% ECOV BON EUR Y

CT KB62 XEUB BE0000343526 BGB 22.06.2057 2,25% EGOV BON EUR Y

CT F1X6 XEUB FI4000242862 RFGB 15.04.2022 EGOV BON EUR Y

CT F1X7 XEUB FI4000242870 RFGB 15.04.2047 1,375% EGOV BON EUR Y

CT IE0V XEUB IT0005241770 BOTS 14.02.2018 IGOV BON EUR Y

CT BE04 XEUB DE000A14KQW5 LAND BERLIN 15.07.2020 0,25% JUMB BON EUR Y