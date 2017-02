FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.338 EUR

XFRA AU3SG0000086 NSW TREASURY CORP. 2020

XFRA DE000HSH36G8 HSH NORDBANK RZ 2 13/22 0.000 %

FHUD XFRA DE0009766857 FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS 0.590 EUR

XFRA DE000HSH32F9 HSH NORDBANK MZC 9 12/18 0.000 %

ZB1 XFRA US9897011071 ZIONS BANCORPORATION 0.075 EUR

PYA XFRA US9467601053 WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01 0.160 EUR

RCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01 0.103 EUR

MSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.367 EUR

MTT XFRA US5770811025 MATTEL INC. DL 1 0.357 EUR

FAR XFRA US3570231007 FREIGHTCAR AMER. DL-,01 0.085 EUR

DUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.179 EUR

CHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 1.015 EUR

HOU XFRA US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC. 0.251 EUR

9C7 XFRA US12673P1057 CA INC. DL -,10 0.240 EUR

B5P XFRA US0966271043 BOARDWALK PIPE.PA.L.P. 0.094 EUR

XFRA AU0000WBCHA4 WESTPAC BKG 2022 FLR 0.816 EUR

LIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01 0.545 EUR

HEH XFRA HK0006000050 POWER ASSETS HLDG.LTD. 0.606 EUR

7T0 XFRA CA8738681037 TAHOE RESOURCES INC. 0.019 EUR

12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.286 EUR

BU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.395 EUR

XY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.169 EUR

XFRA DE000HLB04P5 LB.HESS.-THR.ZI.EX.02A/14 0.001 %

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.059 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.066 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.117 EUR