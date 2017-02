FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MSF XETR US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.367 EUR

CHV XETR US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 1.015 EUR

MTT XETR US5770811025 MATTEL INC. DL 1 0.357 EUR