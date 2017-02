Der deutsche Pharmakonzern Stada wechselt womöglich bald in andere Hände. Wie das Unternehmen aus Bad Vilbel am Wochenende mitteilte, würden von gleich zwei Interessenten rechtlich unverbindliche Kaufangebote vorliegen. Einer der Bieter soll die Private-Equity-Gruppe Cinven Partners sein. Diese hat nach Medieninformationen ein Kaufangebot über 3,5 Milliarden Euro abgegeben, was einem indikativen Übernahmepreis von 56 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...