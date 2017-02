Neue Regelungen beim Kindesunterhalt, Übergangszeit für Aktienverluste und Rechtsprechung zu Alkohol am Steuer. Außerdem: Rechtstipps vom Fachanwalt zum neuen Tarifvertrag. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Familienrecht - Kindesunterhalt für beide Eltern

Ein Paar trennte sich im August 2012. Sie vereinbarten, die Kinder gleichberechtigt und im Wechsel zu betreuen. Das Amtsgericht hatte der Mutter, die deutlich weniger verdiente als der Vater, das Recht, Unterhalt zu beantragen, zugesprochen. In einem anderen Gerichtsverfahren stritten die Eltern darüber, wie viel der Vater an Unterhalt für die Kinder zu zahlen hat. Dabei stellte der Bundesgerichtshof eine Reihe von Regeln auf (XII ZB 565/15). So hätten beide Eltern Anspruch auf Kindesunterhalt in bar. Die Mehrkosten einer wechselseitigen Betreuung, beispielsweise Fahrtkosten, seien bei der Berechnung des Unterhalts zu berücksichtigen. Kindergeldansprüche seien mit Unterhaltsverpflichtungen zu verrechnen. Weil das Oberlandesgericht Dresden bestimmte Kosten wie beispielsweise für Musik- und Tanzunterricht nicht korrekt bei der Berechnung des Kindesunterhalts ...

