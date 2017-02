M E D I E N M I T T E I L U N G

Implenia sichert sich neuen Infrastrukturauftrag in Norwegen - Öffentliche Strassenbaubehörde vergibt anspruchsvolles Strassen- und Tunnelprojekt | Vertrag über rund NOK 319 Mio. unterzeichnet

Dietlikon, 13. Februar 2017 - Die Norwegische Strassenbaubehörde (NPRA) hat Implenia mit einem anspruchsvollen Strassen- und Tunnelprojekt betraut. Mit dem gewonnenen Auftrag an der Nordwestküste Norwegens realisiert Implenia ein weiteres Los der E39, einer Verkehrsachse, die von Bergen bis nach Trondheim führt.

Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu verbessern und dem hohen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden, wurde Implenia mit der Sanierung und Erweiterung der Strasse zwischen Bjoeset und Skei an der Nordseite des Joelstra Sees beauftragt. Der Abschnitt, der täglich von rund 3500 Fahrzeugen befahren wird, entspricht nicht mehr dem geforderten Strassenstandard. Das Projekt beinhaltet die Erneuerung des Deckbelags und des Frostschutzes auf einer Länge von 11 km und die teilweise Erweiterung der Fahrspuren. Zusätzlich wird Implenia auf der Strecke von Årdal nach Skei einen neuen 6.5 km langen Fuss- und Fahrradweg bauen. Hierzu gehört auch die Erstellung von fünf Brücken, wovon zwei als Fussgänger- und Fahrradbrücken genutzt werden können. Die Arbeiten für das umfassende Infrastrukturprojekt beginnen im Februar 2017 und werden unter laufendem Verkehr durchgeführt.

"Wir freuen uns auf den Start dieses spannenden Projekts", sagte Stig Ingar Evje, CEO von Implenia Norwegen, anlässlich der Vertragsunterzeichnung. Das Projekt hat ein Investitionsvolumen von rund NOK 319 Mio. (CHF 38 Mio.) und wird 2019 für den Verkehr freigegeben. Der Auftragsgewinn ist ein Zeichen von Implenias umfassendem Know-how im Bereich von komplexen Infrastrukturprojekten und Beleg für die gute Marktposition in Norwegen.

Medienkontakt Implenia:

Reto Aregger

Head of Communications Group

Telefon: +41 58 474 74 77

(communication@implenia.com: mailto:communication@implenia.com)

In Norwegen wurde Implenia mit einem weiteren Los der Strassenverbindung E39 von Bergen nach Trondheim betraut. (Bild: Implenia)

Implenia ist das führende Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit einer starken Stellung im deutschen, österreichischen und skandinavischen Infrastrukturmarkt. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten Sparten- und Flächeneinheiten unter einem Dach zu einem gesamteuropäisch agierenden Unternehmen zusammen. Das integrierte Businessmodell und die in allen Bereichen des Bauens tätigen Spezialisten erlauben es der Gruppe, ein Bauwerk über seinen gesamten Lebenszyklus zu begleiten - wirtschaftlich, integriert und kundennah. Dabei steht eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus.

Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8'000 Personen und erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von rund 3,3 Milliarden Franken. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter (www.implenia.com: http://www.implenia.com).