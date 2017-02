Scout24 AG: Scout24 veröffentlicht vorläufige Ergebnisse 2016: anhaltendes Umsatz- und Ertragswachtsum

Scout24 veröffentlicht vorläufige Ergebnisse 2016: anhaltendes Umsatz- und Ertragswachtsum

- Starke operative Performance entsprechend den Erwartungen - Kräftiges Umsatzwachstum von 12,3% auf 442,1 Mio. Euro - Ansteigende Profitabilität mit EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit bei 224,5 Mio. Euro und einer Marge von 50,8%

Berlin / München, 13. Februar 2017 - Die Scout24 AG ("Scout24" oder "die Gruppe"), der führende Betreiber digitaler Marktplätze mit Fokus auf Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern, setzt laut den vorläufigen Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2016 ihren Wachstumskurs fort.

Der vorläufige Konzernumsatz von 442,1 Millionen Euro lag 12,3% über dem Vorjahresniveau (2015: 393,6 Millionen Euro), was im Wesentlichen auf die starke Performance von AutoScout24 (AS24) und die Initiativen zur Monetarisierung der Dienstleistungsangebote für Nutzer unter dem Dach Scout24 Media zurückzuführen ist.

"Im September 2015 haben wir Scout24 Media als konzernweite Funktion eingeführt, die unseren Display Advertising-Verkauf sowie alle Aktivitäten rund um Dienstleistungen für unsere Nutzer bündelt. In den Finanzzahlen von 2016 sehen wir bereits erste positive Einflüsse getrieben durch Produktinnovationen, die durch Scout24 Media initiiert wurden", sagt Greg Ellis, Vorstandsvorsitzender der Scout24 AG.

Scout24 erwartet für das Geschäftsjahr 2016 ein EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit in Höhe von 224,5 Millionen Euro (2015: 189,6 Millionen Euro). Das entspricht einem Anstieg der Marge um 2,6 Prozentpunkte auf 50,8%, was leicht über den im August 2016 kommunizierten Erwartungen liegt. Gleichzeitig erhöhte sich die Cash Contribution (EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit reduziert um Investitionen) deutlich um 20,4%, dies untermauert erneut die Fähikgeit der Gruppe zur zügigen Entschuldung. Der Verschuldungsgrad (Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit) wird bei 2,84x erwartet und befindet sich damit auf einem guten Weg, um die Zielgröße von 2,50x vorzeitig zu erreichen

"2016 war ein weiteres Rekordjahr nach unserem Börsengang im Jahr 2015. Unser Wachstum wurde durch die Übernahme des niederländischen Unternehmens European Autotrader B.V., welches wir bereits erfolgreich in unser AS24- Geschäft integrieren konnten, nochmals verstärkt", erklärt Christian Gisy, CFO der Scout24 AG, und ergänzt: "Neben dem hohen Umsatz- und Ertragswachstum bin ich besonders erfreut über unsere starke Cash- Generierung, die uns hilft, die Schulden schneller zu senken."

Das vorläufige EBITDA des Konzerns beläuft sich auf 206,8 Millionen Euro (2015: 166,9 Milionen Euro) und ist durch leicht über den Erwartungen liegende nicht-operative Kosten, im Wesentlichen für die Reorganisation der Vertriebs- und IT-Teams, in Höhe von 17,8 Millionen Euro beeinflusst. Die Investitionen beliefen sich auf 19,5 Millionen Euro.

Das Konzernergebnis nach Steuern wird bei 66,9 Millionen Euro (2015: 56,9 Millionen Euro) erwartet. Bedingt durch die Refinanzierung und vorzeitigen Rückzahlungen des vorherigen Konsortialkredits ist es belastet durch einen Einmaleffekt in Höhe von 14,4 Millionen Euro für die Amortisation von Anschaffungsnebenkosten der Fremdfinanzierung. Das vorläufige Ergebnis je Aktie beträgt EUR 0,62 (2015: EUR 0,56).

Viertes Quartal

Im vierten Quartal 2016 erwirtschaftete Scout24 nach vorläufigen Daten einen Konzernumsatz von 115,8 Mio. Euro, ein Zuwachs von 10,1% gegenüber der Vorjahresperiode (105,2 Mio. Euro). Das vorläufige EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 57,0 Mio. Euro, 26,7% höher als im vierten Quartal 2015 (45,0 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit beträgt 49,2% im Vergleich zu 42,7% im vierten Quartal 2015. Die Anzahl der Kernmakler bei IS24 war im Jahresvergleich aufgrund von Anbieterwechseln oder dem Umstieg einiger Makler auf das professionelle Pay-per-Ad Modell in den ersten sechs Monaten des Jahres sowie Geschäftsaufgaben infolge des im Juni 2015 eingeführten "Bestellerprinzips" und der Marktbedingungen in Deutschland rückläufig. Die Entwicklung stabilisierte sich im vierten Quartal und die Anzahl der Kernmakler lag dementsprechend mit 17.411 leicht über dem Vorquartal (Q3 2016: 17.369; Q4 2015: 19.355).

Alle hier veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und nicht testiert. Die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2016 sowie die Prognose des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 werden planmäßig am 29. März 2017 veröffentlicht.

Nächste Termine

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2016 wird am Mittwoch, den 29. März 2017 veröffentlicht. Hierzu wird auch eine Telefonkonferenz mit Webcast für Finanzanalysten und Investoren stattfinden.

Über Scout24

Scout24 betreibt führende digitale Marktplätze in Deutschland und in anderen ausgewählten europäischen Ländern. Die Kerngeschäfte unter der Scout24-Marke sind die digitalen Marktplätze ImmobilienScout24 und AutoScout24. ImmobilienScout24 ist die in Deutschland führende digitale Plattform für Immobilienanzeigen in Bezug auf Nutzer-Zugriffe, Verweildauer sowie Kundenzahlen und Anzeigen. AutoScout24 ist in Europa eine führende digitale Plattform für Automobilanzeigen in Bezug auf die monatliche Anzahl der Unique Visitors und Anzeigen. Mit seinen digitalen Marktplätzen inspiriert Scout24 Menschen beim Treffen wichtiger Lebensentscheidungen und bringt sie mit ihrem neuen Zuhause oder Auto zusammen. Mehr als 1.000 Mitarbeiter in Deutschland und in ganz Europa arbeiten daran, Maklern und Suchenden herausragende Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. Die Scout24 AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft im SDAX-Index der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24). Weitere Informationen finden Sie unter www.scout24.com.

