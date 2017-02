Nach Medienberichten vom Wochenende hat der Finanzinvestor Cinven ein Übernahmeangebot von 58,00 Euro je Aktie oder insgesamt 3,6 Milliarden Euro vorgelegt. Das Papier dürfte im Montagshandel entsprechend darauf reagieren und seinen Handel entsprechend höher beginnen.

Wie Berichten der "Financial Times" und dem "Blatt am Sonntag" zu entnehmen ist, wurde ein Übernahmeangebot in Höhe von 3,6 Milliarden Euro abgegeben. Damit entspricht das Kaufangebot einem Aufschlag von gut 17 Prozent auf den Schlusskurs der Stada-Aktie am Freitag, beide Unternehmen wollten sich zu den Berichten bislang noch nicht äußern. Profitieren dürfte insbesondere der bisherige Großaktionär Active Ownership Capital (AOC), der sein Stada-Investment innerhalb eines Jahres fast verdoppelt hat.

Wie dem auch sei dürfte das Wertpapier von Stada fester in dem Montagshandel starten und sich im Bereich von 58,00 Euro einfinden. Damit dürften kurzfristig auch die Jahreshochs aus 2007 bei 51,43 Euro und die letztjährigen ...

