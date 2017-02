Zu folgenden News möchte ich ein bissl Senf geben ... https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork (Facebook-Gruppe) Ich meine: Guten Morgen! Während wir auf das erste haptische Erlebnis mit unserem 100-Seiter warten (Ausgabe 1 sollte bald da sein), ist die Zeit bis zur Nr. 2 kurz, diesmal nur drei Wochen, dann ist der Delay, den der Start mit sich brachte, aufgeholt. Wanted: Leute, die mit mir am 3.3. um 17:30 Uhr in 1090 Wien den Schlussrunde-Stammtisch mit den offenen Fragen zu den Wiener-Börse-Geschehnissen bilden wollen. Wird freilich im Heft verwertet. Und: Wir suchen an Nr. 2 je einen Exklusivpartner aus den Bereichen Edelmetalle und Steuerlich/Rechtliches ... zur Inspiration kann man sich bis heute Mittag http://www.boerse-social.com/gratis1 sichern,...

