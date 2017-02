Um den hessischen Generika-Hersteller Stada zeichnet sich möglicherweise ein Wettbieten ab. Zwei Bieter haben offenbar Interesse an einer Übernahme von Stada geäußert, eine davon ist der britische Finanzinvestor Cinven. Cinven hat einen Kaufpreis von 56 Euro je Aktie in Aussicht gestellt - damit würde das Unternehmen mit 3,5 Mrd. Euro bewertet. Ob es am Ende zu einem oder gar mehreren Übernahmeangeboten kommt, ist ungewiss.



Den Namen des zweiten Interessenten bekommt man nicht zu Ohren - darüber wurde Vertraulichkeit vereinbart. Als mögliche Bieter für das Unternehmen werden aber seit Monaten neben Cinven unter anderem die Finanzinvestoren Advent, Permira, CVC und Bain Capital gehandelt.



Finanzinvestoren stehen derzeit unter starkem Druck, das ihnen von den Anlegern anvertraute Geld gewinnbringend in Unternehmen zu investieren. Cinven hatte erst vor einem halben Jahr einen neuen, 7 Mrd. Euro schweren Beteiligungsfonds aufgelegt. In Deutschland sind die Briten unter anderem am Labor-Konzern Synlab und an der Lebensversicherungs-Plattform Viridium (Heidelberger Leben) beteiligt.



Cinven bietet einen Aufschlag von knapp 13 % - oder 500 Mio. Euro - auf den Schlusskurs vom Freitag, der bei 49,70 Euro gelegen hatte. Das dürfte aber noch nicht das letzte Wort sein...



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info