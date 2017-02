FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag mit wenig Bewegung in die Handelswoche gestartet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0632 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wir am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0629 Dollar festgesetzt.

Im Handelsverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten. Das Interesse der Anleger dürfte sich zunehmend auf die Anhörung der US-Notenbankchefin Janet Yellen von US-Parlamentariern richten, die am Dienstag beginnt.

"Ansonsten steht wieder einmal Griechenland im Fokus", kommentierte Experte Dirk Gojny von der National-Bank. Die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds ( IWF) an der Griechenlandhilfe bleibt seiner Einschätzung nach ebenso offen, wie die Antwort der griechischen Regierung auf die zusätzlich geforderten Konsolidierungsbemühungen./jkr/fbr

ISIN EU0009652759

AXC0027 2017-02-13/08:02