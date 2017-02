Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Japans Wirtschaftswachstum hat sich im Schlussquartal 2016 erneut verlangsamt. Schwache Konsumausgaben überschatteten eine Belebung der Exporte und Geschäftsinvestitionen. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs von Oktober bis Dezember annualisiert um 1,0 Prozent, und damit langsamer als in den vorangegangenen drei Quartalen. Laut Ökonom Toru Suehiro von Mizuho Securities hing das Wirtschaftswachstum von den Exporten ab. Diese stiegen im vergangenen Quartal um 2,6 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Dreimonatszeitraum, dank einer höheren Ausfuhr von Automobilen in die USA und Smartphonekomponenten nach China - die zwei größten Volkswirtschaften der Welt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.317,30 +0,20% Nikkei-225 19.459,15 +0,41% Hang-Seng-Index 23.654,87 +0,34% Kospi 2.076,79 +0,08% Shanghai-Composite 3.216,27 +0,61% S&P/ASX 200 5.760,70 +0,70%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit den Rekordvorlagen der US-Börsen geht es zum Wochenauftakt auch an den asiatischen Börsen mehr oder weniger deutlich nach oben. Der Nikkei wird angetrieben von Hoffnungen auf eine Entspannung im Verhältnis zum neuen US-Präsidenten Donald Trump. Zwar ist die japanische Wirtschaft im vierten Quartal nur noch mit einer Jahresrate von einem Prozent gewachsen nach einer Jahresrate von 1,2 Prozent im dritten Quartal, das wird aber von den politischen Einflüssen in den Hintergrund gedrängt. In Hongkong steigt der Hang-Seng-Index auf den höchsten Stand seit Oktober. Der Markt setzt auf eine Entspannung im Verhältnis der asiatischen Staaten mit den USA, heißt es am Markt. Gestützt wird die Stimmung auch vom wieder schwächeren Yen, zum Dollar fällt er mit knapp 114 Yen je Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende Januar. Auch Öl- und Gas-Aktien sind gefragt, die Ölpreise können die Gewinne vom späten Freitag am Morgen weitgehend verteidigen. Wie es heißt, hat die Opec die vereinbarten Förderkürzungen bisher weitgehend umgesetzt. In China profitieren die Kurse von der Hoffnung auf ein weiterhin vergleichsweise starkes Wachstum. Die Wachstumserwartungen treiben auch die Preise für Industriemetalle weiter nach oben. Rio Tinto steigen in Sydney mit plus 3,6 Prozent auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Aber auch die Stimmung am Gesamtmarkt profitiert: "Die Reflation-Hoffnung ist zurück", so ein Marktteilnehmer.

US-NACHBÖRSE

Wenig Bewegung gab es im nachbörslichen Handel am Freitag. Die Twitter-Aktie stand nach der Schlussglocke weiter leicht unter Druck und verlor bis um 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com 0,1 Prozent auf 15,56 Dollar. Im regulären Handel hatte die Aktie 5 Prozent eingebüßt, am Donnerstag war es sogar um 12 Prozent nach unten gegangen. Auf schwache Zahlen und einen enttäuschenden Ausblick folgten nun insgesamt sieben Abstufungen von Analysehäusern.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.269,37 0,48 96,97 2,56 S&P-500 2.316,10 0,36 8,23 3,45 Nasdaq-Comp. 5.734,13 0,33 18,95 6,52 Nasdaq-100 5.226,69 0,28 14,53 7,46 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 789 Mio 844 Mio Gewinner 2.150 1.968 Verlierer 858 1.028 Unverändert 104 113

Etwas fester - Die wiederaufgeflammte Trump-Rally fand ihre Fortsetzung, und die drei wichtigsten Leitindizes kletterten erneut auf Allzeithochs. Auslöser der Rekordjagd waren am Donnerstag Ankündigungen von US-Präsident Trump zu Steuererleichterungen. Für freundlicher Stimmung sorgte überdies das Treffen zwischen Trump und dem japanischen Ministerpräsidenten, das entgegen mancher Befürchtung in herzlicher Atmosphäre stattfand. Walt Disney gaben 0,1 Prozent ab. Das Unternehmen erwirbt Euro Disney. Nvidia drehten ins Minus und gaben trotz guter Zahlen 2,4 Prozent ab. Teilnehmer sagten, die Aktie sei schon zu heißgelaufen. Yelp brachen um 13,6 Prozent ein. Der Umsatzausblick blieb hinter den Erwartungen zurück. Mead Johnson Nutrition zogen um 5,6 Prozent an. Reckitt Benckiser will den Hersteller von Kleinkindnahrung schlucken. Ford investiert in ein Selbstfahrende-Fahrzeuge-Startup. Für die Ford-Aktie ging es 1,1 Prozent nach oben. Die News-Corp-Aktie gewann nach Zahlen 7,3 Prozent. Die Twitter-Aktie baute die zweistelligen Verluste vom Vortag um weitere 5 Prozent aus. Auf schwache Zahlen folgten nun sieben Abstufungen von Analysehäusern.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,19 1,2 1,18 -1,3 5 Jahre 1,88 1,5 1,87 -4,3 7 Jahre 2,21 1,5 2,20 -3,8 10 Jahre 2,41 1,5 2,39 -3,6 30 Jahre 3,01 0,0 3,01 -6,1

Am Rentenmarkt ging es mit den steigenden Inflationsdaten gen Süden, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 2,41 Prozent. Auch die Trumpschen Steuerpläne lasteten erneut auf den Notierungen, da mit ihrer Umsetzung Anleihen in den Schatten von Aktien geraten könnten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:48 % YTD EUR/USD 1,0634 +0,0% 1,0630 1,0639 +1,1% EUR/JPY 120,83 +0,0% 120,80 120,90 -1,7% EUR/GBP 0,8499 -0,1% 0,8511 0,8523 -0,3% GBP/USD 1,2511 +0,2% 1,2489 1,2483 +1,4% USD/JPY 113,64 -0,0% 113,64 113,63 -2,8% USD/KRW 1146,60 0% 1146,60 1148,73 -5,0% USD/CNY 6,8785 0% 6,8785 6,8826 -1,0% USD/CNH 6,8766 +0,2% 6,8631 6,8678 -1,4% USD/HKD 7,7592 +0,0% 7,7584 7,7581 +0,1% AUD/USD 0,7674 +0,1% 0,7667 0,7642 +6,4%

Der Devisenmarkt lieferte ein Abbild des Aktienmarktes. Auch hier stieg der US-Dollar noch ein Stück weiter nach den Kommentaren Trumps zur Steuerpolitik. Geringere Steuern würden die US-Unternehmensgewinne noch weiter erhöhen und US-Aktien damit attraktiver machen. Der Euro fiel auf 1,0637 Dollar nach 1,0655 Dollar am späten Donnerstag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,79 53,86 -0,1% -0,07 -1,6% Brent/ICE 56,67 56,7 -0,1% -0,03 -1,3%

Die Erdölpreise zogen deutlich an. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 53,86 Dollar pro Fass, Nordseeöl. Die Internationale Energie-Agentur hat mitgeteilt, dass das Erdölkartell Opec 90 Prozent seiner vereinbarten Förderkürzungen bereits erreicht haben. Offenbar halten auch Nicht-Mitglieder ihre Zusagen zur Förderbegrenzung ein.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.230,95 1.233,62 -0,2% -2,67 +6,9% Silber (Spot) 17,95 17,95 +0,0% +0,00 +12,7% Platin (Spot) 1.007,65 1.010,90 -0,3% -3,25 +11,5% Kupfer-Future 2,81 2,77 +1,4% +0,04 +12,0%

Der Goldpreis hat nach Abgaben im frühen Geschäft wieder ins Plus gedreht. Die Feinunze steigt um 0,4 Prozent 1.233 Dollar. Damit setzte sich die jüngste Aufwärtsbewegung nach einer Pause am Donnerstag wieder fort. In dieser Woche ist der Goldpreis um 1,2 Prozent gestiegen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-GELDPOLITIK

Fed-Gouverneur Stanley Fischer hält die geldpolitischen Regeln für hilfreich, allerdings sollten sich die Verantwortlichen nicht zu stark auf diese verlassen. Die geldpolitischen Regeln können nützliche Instrumente sein, um den Kurs der Zinssätze zu bestimmen, aber man sollte vorsichtig sein, sich an diese Vorgaben zu binden, erklärte der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve in einer Anmerkung, die im Vorfeld seiner Rede an der Universität Warwick am Samstag veröffentlicht wurde.

CHINA - POSTBANK

Die chinesische Dalian Wanda Group hat einen Pressebericht über ein mögliches Übernahmeinteresse an der Postbank dementiert. Die Financial Times hatte zuvor berichtet, der Mischkonzern des reichsten Manns in China wolle sein Kerngeschäft mit Immobilien diversifizieren und liebäugele mit einem Vorstoß in den Finanzsektor.

