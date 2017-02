Der Einstieg der dänischen Novo A/S bei Eotec hat den Aktienkurs des TecDAX-notierten Biotechkonzerns am Freitag beflügelt. Im Handelsverlauf kletterte die Evotec Aktie bis auf 7,635 Euro, weil der Name des neuen Investors (zu dessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...