Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag angesichts freundlicher Vorgaben aus Übersee mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Am Freitag hatte der Leitindex 0,2 Prozent auf 11.666,97 Punkte zugelegt. Dabei hatte US-Präsident Donald Trump den Investoren mit vagen Steuerversprechen den Mund wässrig gemacht.

